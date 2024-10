Inchiesta ultras, Tuttosport: Procura potrebbe sentire Marotta, Scaroni, Antonello e Furlani (Di sabato 19 ottobre 2024) L’edizione in edicola oggi di Tuttosport analizza le ripercussioni dell’Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. In settimana, secondo il quotidiano sportivo torinese, la Procura di Milano potrebbe interrogare i dirigenti che su incarico dei due club interagivano con le due curve e con i grupi organizzati. Saranno pertanto chiamati, in considerazione anche del fatto che vengono tirati in ballo in delle intercettazioni, Gianluca Cameruccio, security manager dell’Inter, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva. Ma sempre secondo Tuttosport, non è da escludere che i pm possano poi decidere di sentire anche i massimi dirigenti di Inter e Milan, vale a dire i due presidenti Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni e qualora fosse necessario anche gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Giorgio Furlani. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’edizione in edicola oggi dianalizza le ripercussioni dell’suglidi Inter e Milan. In settimana, secondo il quotidiano sportivo torinese, ladi Milanointerrogare i dirigenti che su incarico dei due club interagivano con le due curve e con i grupi organizzati. Saranno pertanto chiamati, in considerazione anche del fatto che vengono tirati in ballo in delle intercettazioni, Gianluca Cameruccio, security manager dell’Inter, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva. Ma sempre secondo, non è da escludere che i pm possano poi decidere dianche i massimi dirigenti di Inter e Milan, vale a dire i due presidenti Giuseppee Paoloe qualora fosse necessario anche gli amministratori delegati Alessandroe Giorgio

Ultras - la Commissione Antimafia sentirà Scaroni e Marotta per trovare soluzioni al problema (Tuttosport) - Per quanto riguarda l’inchiesta di Milano nei prossimi giorni verranno ascoltati Davide Calabria e Hakan Calhanoglu, che dovranno chiarire agli inquirenti i loro rapporti con esponenti di spicco delle due tifoserie. Come già annunciato da Walter Verini, senatore e membro della Commissione, il Comitato, una volta esaminate le carte, convocherà i presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e ... (Ilnapolista.it)

Caso ultras - Tuttosport : leader della Curva Sud e non solo : così Luca Lucci controllava il Milan - Caso ultras, Tuttosport: ecco come l’imprenditore e il fondatore del brand “Curva Sud” Luca Lucci gestiva e manteneva il controllo sul Milan Caso ultras, Tuttosport: ecco come il leader della Curva Sud Luca Lucci manteneva il controllo sul Milan View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Prima pagina Tuttosport : “Alcuni ultras del Milan pronti a farsi interrogare” - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 12 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)