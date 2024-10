Inchiesta Sogei, disposto il carcere per Iorio e Rossi: tutto quello che sappiamo sull’indagine fino ad oggi (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è scattata una maxi operazione a Roma: l’Inchiesta riguarda, tra le altre, la società Sogei, azienda in house del Mef. C’è rischio di reiterazione del reato. E di inquinamento probatorio. Per questi motivi il giudice per le indagini preliminari di Roma Giulia Arcieri ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’ex direttore generale business di Sogei, Paolino Iorio, e per il manager di Olidata, Massimo Rossi. Inchiesta Sogei, disposto il carcere per Iorio e Rossi (ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIl gip ha parlato di “fatti allarmanti e gravissimi”. Fatti portati alla luce tra lunedì e martedì scorso dalla guardia di finanza e dalla Procura della Repubblica della capitale. Iorio nella serata di lunedì è stato arrestato mentre intascava una tangente da 15mila euro. Notizie.com - Inchiesta Sogei, disposto il carcere per Iorio e Rossi: tutto quello che sappiamo sull’indagine fino ad oggi Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei giorni scorsi è scattata una maxi operazione a Roma: l’riguarda, tra le altre, la società, azienda in house del Mef. C’è rischio di reiterazione del reato. E di inquinamento probatorio. Per questi motivi il giudice per le indagini preliminari di Roma Giulia Arcieri hala custodia cautelare inper l’ex direttore generale business di, Paolino, e per il manager di Olidata, Massimoilper(ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comIl gip ha parlato di “fatti allarmanti e gravissimi”. Fatti portati alla luce tra lunedì e martedì scorso dalla guardia di finanza e dalla Procura della Repubblica della capitale.nella serata di lunedì è stato arrestato mentre intascava una tangente da 15mila euro.

Inchiesta Sogei - l’ex dg Paolino Iorio finisce in carcere. «Spariti i file della videosorveglianza di casa» - Il carcere per Iorio è stato optato per via della cancellazione dei video delle telecamere di sicurezza di casa. La Guardia di Finanza l’ha sorpreso in flagranza di reato durante uno scambio di una mazzetta da 15mila euro con l’imprenditore Massimo Rossi, responsabile legale delle aziende Italware S. (Open.online)

Inchiesta Sogei - sequestrati altri 100mila euro all’ex dg Paolino Iorio : pm di Roma chiede il carcere - Sequestrati i presunti proventi di altre tangenti a Paolino Iorio, che intanto non si presenta dal gip. Per la Procura avrebbe anche cancellato le registrazioni delle ultime due settimane e per questo motivo ne ha chiesto il carcere (ora è ai domiciliari).Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inchiesta Sogei - sequestrati altri 100mila euro all’ex dg Paolino Iorio : «Spariti i file della videosorveglianza di casa» - e Itd. Il giudice si è riservato sulla richiesta. Secondo la linea difensiva quindi lo scambio non sarebbe riconducibile alla funzione di Iorio: «Inoltre, nessun atto o intervento di qualsiasi tipo è stato mai compiuto da Iorio per favorire o anche semplicemente per agevolare le società di Rossi nelle gare alle quali queste ultime hanno partecipato». (Open.online)