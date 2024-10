In carcere l’ex dg di Sogei. A casa sua 100mila euro (Di sabato 19 ottobre 2024) La cancellazione dei video della telecamera di sicurezza che ha nel suo appartamento, nel cuore di Roma, costa il carcere all’ex dg di Sogei, Paolino Iorio, arrestato lunedì sera a Roma mentre intascava una tangente da 15 mila euro dall’imprenditore Massimo Rossi. La nuova contestazione della Procura, un vero e proprio colpo di scena, è emersa nel corso dell’udienza di convalida davanti al gip. In una nuova perquisizione a casa di Iorio sono stati trovati 100mila euro, proventi di tangenti. Quotidiano.net - In carcere l’ex dg di Sogei. A casa sua 100mila euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) La cancellazione dei video della telecamera di sicurezza che ha nel suo appartamento, nel cuore di Roma, costa ilaldg di, Paolino Iorio, arrestato lunedì sera a Roma mentre intascava una tangente da 15 miladall’imprenditore Massimo Rossi. La nuova contestazione della Procura, un vero e proprio colpo di scena, è emersa nel corso dell’udienza di convalida davanti al gip. In una nuova perquisizione adi Iorio sono stati trovati, proventi di tangenti.

