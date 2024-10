Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo (Di sabato 19 ottobre 2024) Geoff Payne, padre di Liam Payne, si è recato a Buenos Aires per identificare il corpo del figlio e organizzare il suo rimpatrio. L'articolo Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Il video del padre di Liam Payne a Buenos Aires per il riconoscimento del corpo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Geoffdi, si è recato aper identificare ildel figlio e organizzare il suo rimpatrio. L'articolo Ildeldiper ildelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Buenos Aires - il padre di Liam Payne incontra i fan - La reception dell’albergo aveva chiamato il numero d’emergenza chiedendo un intervento perchè il cantante stava devastando la stanza dove alloggiava, poco prima della tragedia. . Il padre dell’ex star dei One Direction, Liam Payne, ha incontrato i fan e ha letto i messaggi di condoglianze lasciati dalla folla all’esterno dell’hotel Casa Sur Palermo a Buenos Aires dopo la morte del figlio 31enne, ... (Lapresse.it)

Liam Payne - il padre arriva nell'hotel in cui è morto il figlio : il video dall'Argentina - Un dolore inimmaginabile. Arrivano dall'Argentina le foto di Geoff Payne, padre di Liam Payne, mentre si reca nell'hotel in cui appena due giorni fa è morto il figlio. Atterrato nel Paese ieri, l'uomo è stato immortalato in un completo mentre usciva dall'hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove... (Today.it)

Liam Payne - lo sfogo dell'ex compagna Cheryl : "Non solo una popstar ma un padre"