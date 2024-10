Il maltempo si abbatte sulla Sicilia: strade come fiumi, famiglie evacuate a Licata. Treni fermi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo ha colpito anche la Sicilia: strade come fiumi e voli dirottati da Catania a Palermo. A Licata, esonda il fiume Salso: famiglie evacuate. Stop ai Treni tra Caltanissetta e Dittaino. Colpita anche la provincia di Siracusa. Fanpage.it - Il maltempo si abbatte sulla Sicilia: strade come fiumi, famiglie evacuate a Licata. Treni fermi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilha colpito anche lae voli dirottati da Catania a Palermo. A, esonda il fiume Salso:. Stop aitra Caltanissetta e Dittaino. Colpita anche la provincia di Siracusa.

Maltempo : Aiello (M5s) - 'vicino alle popolazioni siciliane colpite' - (Adnkronos) - "In queste ore il maltempo ha colpito fortemente la Sicilia. Roma, 19 ott. Il mio pensiero va a tutti i cittadini colpiti da questo alluvione e ai soccorritori". A Licata è esondato il fiume Salso e si registrano gravi danni anche a Catania ed altri centri della costa orientale. Lo scrive su X il parlamentare del M5S Davide Aiello.

