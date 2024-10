I vigili di Roma hanno sventato due suicidi in 24 ore (Di sabato 19 ottobre 2024) Due vite salvate in extremis grazie all'intervento della polizia locale. In meno di 48 ore, gli agenti sono riusciti a sventare due tentativi di suicidio. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di sabato su viale Isacco Newton, dove una pattuglia del XI gruppo Marconi ha evitato una Romatoday.it - I vigili di Roma hanno sventato due suicidi in 24 ore Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Due vite salvate in extremis grazie all'intervento della polizia locale. In meno di 48 ore, gli agenti sono riusciti a sventare due tentativi dio. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di sabato su viale Isacco Newton, dove una pattuglia del XI gruppo Marconi ha evitato una

Vigili del fuoco salvano una piccola volpe a Roma : era intrappolata in intercapedine - com (Web Info). L'animale è stato recuperato in buone condizioni all'interno di un'intercapedine al piano terra e sistemato in una scatola di cartone in attesa di essere visitato da un veterinario. —cronacawebinfo@adnkronos. (Adnkronos) – Una piccola volpe è stata salvata dai vigili del fuoco questa mattina in Viale Pola a Roma. (Periodicodaily.com)

Roma - volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. La piccola volpe, ora fuori pericolo, verrà monitorata per assicurarsi che possa tornare presto nel suo habitat naturale. . L’intervento di salvataggio Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, l’animale è stato recuperato in buone ... (Ilfaroonline.it)