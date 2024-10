Gas Sales-Taranto, che primo set: 29-31 (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il tris di vittorie calato a Cisterna di Latina, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è tornata al PalaBanca contro Taranto per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Con Nicola Salsi operato per la pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, Piacenza ha tesserato Ilpiacenza.it - Gas Sales-Taranto, che primo set: 29-31 Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il tris di vittorie calato a Cisterna di Latina, la GasBluenergy Piacenza è tornata al PalaBanca controper l'anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Con Nicola Salsi operato per la pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, Piacenza ha tesserato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gas Sales in campo per proseguire la serie positiva, al Palabanca c’è Taranto DIRETTA - SUPERLEGA CREDEM BANCA - 4^ GIORNATA GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA - GIOIELLA PRISMA TARANTO (ore 20.30) DIRETTA - - - - Torna in campo ... (piacenzasera.it)

Pallavolo SuperLega – Piacenza senza Maar stasera contro Taranto, in panchina andrà il giovanissimo Lorenzo Antonio Basso - Stephen Maar non sarà protagonista della partita casalinga della Gas Sales Bluenergy Piacenza con Gioiella Prisma Taranto in programma stasera al PalabancaSport. Nel corso dell’allenamento di rifinitu ... (ivolleymagazine.it)

LIVE - Gas Sales Bluenergy-Taranto: Maar infortunato, non è disponibile - Inizia con una brutta notizia il pomeriggio che porterà a Gas Sales Bluenergy-Taranto, anticipo della quarta giornata di Superlega. Alle 20.30 in campo non ci sarà Stephen Maar: lo schiacciatore bianc ... (sportpiacenza.it)