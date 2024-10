Fonseca-Leao, storia di un rapporto teso: come si è arrivati alla possibile esclusione in Milan-Udinese (Di sabato 19 ottobre 2024) Messaggi, frecciatine a distanza e faccia a faccia. Fascia da capitano messa e tolta dal braccio, qualche incomprensione tecnica e la possibile Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Messaggi, frecciatine a distanza e faccia a faccia. Fascia da capitano messa e tolta dal braccio, qualche incomprensione tecnica e la

«Si faccia il possibile per il completamento della ciclabile di Mucinasso» - «Non so quante volte ho letto articoli sulla fantomatica pista ciclabile che collegherebbe Mucinasso (frazione di Piacenza) alla città. Praticamente ancora una volta è slittato tutto e anche questa volta la pista ciclabile rimane un'utopia. I prezzi salgono per tutti e non si fermeranno nei... (Ilpiacenza.it)

De Bruyne sul calendario : “Facciamo una bella vita ed è vero - ma vorremmo dare sempre il 100% e così non possibile” - The post De Bruyne sul calendario: “Facciamo una bella vita ed è vero, ma vorremmo dare sempre il 100% e così non possibile” appeared first on SportFace. La stagione è appena iniziata, ma i calciatori continuano a esprimere il loro disappunto nei confronti di un calendario sempre più folto e che non consente quasi pause tra un’annata calcistica e l’altra. (Sportface.it)