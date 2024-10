"Facile annunciare effetti speciali sul lavoro fatto da altri" (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci stupiamo più per la cantilena del centrodestra pronto ad attribuirsi meriti inesistenti o di scarsa entità. Questa volta si tratta dell’apertura della darsena di San Cataldo, finalmente tornata in attività dopo un lungo iter amministrativo e giudiziario perché ci fu anche la revoca del Lecceprima.it - "Facile annunciare effetti speciali sul lavoro fatto da altri" Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci stupiamo più per la cantilena del centrodestra pronto ad attribuirsi meriti inesistenti o di scarsa entità. Questa volta si tratta dell’apertura della darsena di San Cataldo, finalmente tornata in attività dopo un lungo iter amministrativo e giudiziario perché ci fu anche la revoca del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tassi sui prestiti in calo: quanto costa un prestito Findomestic a ottobre 2024 - Tassi sui prestiti: sei in cerca di un finanziamento conveniente? Findomestic offre il prestito personale flessibile e digitale che si adatta alle tue esigenze. Scopri come su Facile.it! (facile.it)

Airbnb, sarà più facile affittare un appartamento anche se non si ha tempo per gestirlo: arriva la rete dei co-host - Tra le novità introdotte da Airbnb c’è la rete dei co-host, che consente anche a chi vorrebbe affittare la propria casa, ma non ha tempo, di poterlo fare, facendosi aiutare da un host esperto ... (corriere.it)

Inter, follia per Dumfries: “È un incubo” - Denzel Dumfries è al centro di un annuncio che ha colpito molti tifosi nelle ultime ore: è stato definito addirittura un incubo ... (spaziointer.it)