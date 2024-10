Dailymilan.it - Ex Milan, Yacine Adli: Mike Maignan? Un malato…

Yacine Adli, l'ex centrocampista rossonero racconta del suo vecchio compagno Mike Maignan. Le parole del francese Intervistato ai microfoni del podcast Zack en Tour Libre, l'ex centrocampista di Bordeaux e Milan, attualmente in forza alla Fiorentina ha toccato diverse tematiche, arrivando a parlare come previsto, anche dei suoi ex compagni rossoneri. In particolare, il centrocampista parla di un aneddoto riferito al suo ex portiere, Mike Maignan. Secondo il calciatore viola, il portiere francese è un vero e proprio malato di calcio. Al punto da pensarci pure di notte, mentre dorme, raccontando di come l'estremo difensore lo chiamasse anche nel cuore della notte per mandargli delle situazioni in partita: È un malato di calcio. Dorme col calcio. Sapevo che non dovevo dormire dopo tutte le partite perché mi avrebbe chiamato prima delle 3-4.