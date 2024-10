Evade dai domiciliari ma è notato da un carabiniere libero dal servizio: bloccato dopo una colluttazione (Di sabato 19 ottobre 2024) L'incedere di un passante gli ha destato alcuni sospetti. Così un vicebrigadiere dei carabinieri gli si è avvicinato e ha riconosciuto un individuo sottoposto agli arresti domiciliari. Nella serata di venerdì 18, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un uomo per evasione, resistenza e lesioni Ferraratoday.it - Evade dai domiciliari ma è notato da un carabiniere libero dal servizio: bloccato dopo una colluttazione Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'incedere di un passante gli ha destato alcuni sospetti. Così un vicebrigadiere dei carabinieri gli si è avvicinato e ha riconosciuto un individuo sottoposto agli arresti. Nella serata di venerdì 18, i carabinieri di Argenta hanno arrestato un uomo per evasione, resistenza e lesioni

