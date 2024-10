Emergenza a Licata: il fiume Salso esonda e mette in allerta la popolazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di maltempo ha colpito duramente Licata, una cittadina dell’Agrigentino, provocando l’esondazione del fiume Salso in più punti. La forte pioggia caduta nella zona ha messo a rischio la safety degli abitanti, costringendo molte famiglie ad evacuare le proprie abitazioni. Situazioni estreme si sono verificate, con alcuni residenti costretti a cercare riparo sui tetti delle auto. Le autorità locali stanno attuando operazioni di soccorso per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione di Emergenza a Licata Nelle ultime ore, Licata ha vissuto un evento estremo legato a condizioni meteorologiche avverse. Il fiume Salso, già monitorato per il suo potenziale rischio di esondazione, ha superato i limiti di sicurezza, sommergendo strade e abitazioni. Gaeta.it - Emergenza a Licata: il fiume Salso esonda e mette in allerta la popolazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di maltempo ha colpito duramente, una cittadina dell’Agrigentino, provocando l’zione delin più punti. La forte pioggia caduta nella zona ha messo a rischio la safety degli abitanti, costringendo molte famiglie ad evacuare le proprie abitazioni. Situazioni estreme si sono verificate, con alcuni residenti costretti a cercare riparo sui tetti delle auto. Le autorità locali stanno attuando operazioni di soccorso per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione diNelle ultime ore,ha vissuto un evento estremo legato a condizioni meteorologiche avverse. Il, già monitorato per il suo potenziale rischio dizione, ha superato i limiti di sicurezza, sommergendo strade e abitazioni.

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero ... (Tg24.sky.it)

Esonda il fiume Salso a Licata : automobilisti sul tetto delle macchine e famiglie da evacuare in fretta e furia - È esondato il fiume Salso a Licata. Dopo ore e ore di pioggia - l'allerta su tutta la Sicilia è arancione, motivo per il quale era stata disposta la chiusura di scuole, ville e luoghi pubblici - il fiume, in più punti, è esondato. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno dato l'ordine di... (Agrigentonotizie.it)