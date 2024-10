Duello sul bilancio consolidato: "Risultato in calo di 12 milioni, l’assessore spieghi il motivo" (Di sabato 19 ottobre 2024) FERRARA A confutare la lettura del bilancio consolidato formulata l’altro giorno in commissione dall’assessore alle Società Partecipate Matteo Fornasini è il consigliere del Pd, Davide Nanni (foto al centro), che in una nota circostanziata fornisce la sua analisi di alcuni elementi di criticità. Innanzitutto, una prima considerazione sui tempi di presentazione del documento. "Il termine per l’approvazione del consolidato è il 30 settembre – premette Nanni – ma il Consiglio comunale, la cui attività procede a singhiozzo da almeno tre mesi, riuscirà a discuterlo e votarlo solo a fine ottobre. Nel frattempo, il Comune non può procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale: anche quest’anno un’amministrazione poco attenta alle scadenze contabili, scarica la sua negligenza su chi lavora o cerca lavoro nel pubblico impiego". Ilrestodelcarlino.it - Duello sul bilancio consolidato: "Risultato in calo di 12 milioni, l’assessore spieghi il motivo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) FERRARA A confutare la lettura delformulata l’altro giorno in commissione dalalle Società Partecipate Matteo Fornasini è il consigliere del Pd, Davide Nanni (foto al centro), che in una nota circostanziata fornisce la sua analisi di alcuni elementi di criticità. Innanzitutto, una prima considerazione sui tempi di presentazione del documento. "Il termine per l’approvazione delè il 30 settembre – premette Nanni – ma il Consiglio comunale, la cui attività procede a singhiozzo da almeno tre mesi, riuscirà a discuterlo e votarlo solo a fine ottobre. Nel frattempo, il Comune non può procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale: anche quest’anno un’amministrazione poco attenta alle scadenze contabili, scarica la sua negligenza su chi lavora o cerca lavoro nel pubblico impiego".

