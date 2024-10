DIRETTA Serie A, Como-Parma e Genoa-Bologna: segui la cronaca LIVE (Di sabato 19 ottobre 2024) La Serie A torna in campo con Como-Parma e Genoa-Bologna, gare che Calciomercato.it seguirà in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, la Serie A torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze saranno ben due anticipi schedulati alle 15: Como-Parma e Genoa-Bologna. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avere delle ripercussioni immediate anche sul futuro degli allenatori e in particolar modo di Alberto Gilardino. Cesc Fabregas (Lapresse) – calciomercato.itL’ex attaccante azzurro nei giorni scorsi ha incassato la fiducia del presidente Zangrillo, ma va da sé che con appena cinque punti conquistati in sette giornate e il terzultimo posto in classifica, un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare le cose in casa ligure. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Parma e Genoa-Bologna: segui la cronaca LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LaA torna in campo con, gare che Calciomercato.itrà in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, laA torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. Ad aprire le danze saranno ben due anticipi schedulati alle 15:. Due sfide molto importanti che, soprattutto per quanto riguarda la partita di Genova, potrebbero avere delle ripercussioni immediate anche sul futuro degli allenatori e in particolar modo di Alberto Gilardino. Cesc Fabregas (Lapresse) – calciomercato.itL’ex attaccante azzurro nei giorni scorsi ha incassato la fiducia del presidente Zangrillo, ma va da sé che con appena cinque punti conquistati in sette giornate e il terzultimo posto in classifica, un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare le cose in casa ligure.

Formazioni ufficiali Como-Parma - Serie A 2024/2025 - Ecco le scelte dei due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI COMO-PARMA COMO: in attesa PARMA: in attesa The post Formazioni ufficiali Como-Parma, Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Como-Parma, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Lo stesso non si può dire dei gialloblù, con mister Pecchia che ha bisogno assoluto di una prova convincente ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Como-Parma - ottava giornata Serie A 2024/2025 - Ballottaggi: – Indisponibili: Barba, Cerri. Le probabili formazioni di Como-Parma, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Indisponibili: Circati, Estevez,Benedyczak, Kowalski. (Sportface.it)

Serie A femminile 2024/25 - l’Inter vince a Como : decisiva Cambiaghi - . Vittoria preziosa anche per la Fiorentina che supera 3-1 in trasferta il Sassuolo con le reti di Bonfantini (56?), Severini (61?) e Boquete (69?) in risposta al momentaneo vantaggio neroverde siglato da Chmielinski (8?). L’Inter si conferma imbattuta in Serie A femminile. Nel prossimo turno l’Inter dovrà vedersela contro la Juventus, prima classificata (15) e impegnata domani nel big match ... (Sportface.it)