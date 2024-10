Con Sestri Levante terza vittoria consecutiva lontano da casa per l’Arezzo (Di sabato 19 ottobre 2024) Sestri Levante – Arezzo 0-1 Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Pittino (83’ Durmush), Valentini, Montebugnoli; Podda (58’ Conti), Nunziatini (58’ Raggio Garibaldi), Giorno, Rosetti (75’ Oneto), Furno; Parravicini, De Felice (58’ Brugugnone). A disposizione: Fusco, Gallastro, Nenci, Pavanello, Primasso, Ranieri, Sias. Allenatore: ScottoAREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (84’ Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (70’ Mawuli); Guccione (70’ Pattarello), Ogunseye (70’ Gucci), Tavernelli (62’ Gaddini). A disposizione: Borra, Barboni, Del Fabro, Fiore, Galli. Allenatore: TroiseARBITRO: Catanzaro di CatanzaroRETI: 47’ TavernelliNOTE: 700 spettatori. Ammoniti Santoro, Anacoura, Settembrini, Coccia, Lazzarini Sestri Levante – l’Arezzo viola il terreno di gioco del Sestri Levante e conquista la terza vittoria consecutiva lontano da casa. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)– Arezzo 0-1(3-5-2): Anacoura; Pittino (83’ Durmush), Valentini, Montebugnoli; Podda (58’ Conti), Nunziatini (58’ Raggio Garibaldi), Giorno, Rosetti (75’ Oneto), Furno; Parravicini, De Felice (58’ Brugugnone). A disposizione: Fusco, Gallastro, Nenci, Pavanello, Primasso, Ranieri, Sias. Allenatore: ScottoAREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (84’ Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (70’ Mawuli); Guccione (70’ Pattarello), Ogunseye (70’ Gucci), Tavernelli (62’ Gaddini). A disposizione: Borra, Barboni, Del Fabro, Fiore, Galli. Allenatore: TroiseARBITRO: Catanzaro di CatanzaroRETI: 47’ TavernelliNOTE: 700 spettatori. Ammoniti Santoro, Anacoura, Settembrini, Coccia, Lazzariniviola il terreno di gioco dele conquista lada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Arezzo espugna Sestri Levante : decisiva la rete di Tavernelli a inizio ripresa - Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni, gli amaranto sbloccano la gara al 2’ della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Tavernelli è il più lesto a insaccare dopo una mischia in area. Arbitro: Catanzaro. Allenatore: Troise Emanuele. Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (? 40? st Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (? 26? st Shaka Mawuli); Guccione (? 26? st ... (Lortica.it)

Solido e cinico : all’Arezzo basta un gol di Tavernelli per sbancare Sestri Levante - Prima ci prova Coccia al 55’ con il pallone che scorre davanti allo specchio della porta e poi con Gucci che al 79’ riceve un invitante assist da Mawuli ma l’arbitro ferma i festeggiamenti sotto il settore ospiti segnalando il fuorigioco dell’attaccante amaranto. Al 47’ sugli sviluppi di un corner il pallone arriva sul secondo palo dove Chiosa di testa fa la cosa migliore appoggiando di testa ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C - La diretta di Sestri Levante-Arezzo 0-0 - PREPARTITA ° - primo confronto della storia al “Sivori” di Sestri Levante. L'anno scorso, a causa dei lavori in corsi all'impianto ligure, la gara si giocò allo stadio “Piola” di Vercelli, a porte chiuse, e terminò 0-0 ° - il Sestri Levante ha conquistato in trasferta 7 dei suoi 9 punti... (Today.it)