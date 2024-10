Sport.quotidiano.net - Ciclocross. Giangrasso convocata. La Salus torna a correre con la maglia azzurra

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il fine settimana disi apre, oggi, con l’internazionale Gran Premio città di Jesolo-SMP Master Cross. All’appuntamento sugli sterrati del Veneto partecipano cinque brianzoli fra cui Elisache correrà con ladella Nazionale. La portacolori dellaSeregno è stata infatti selezionata per la gara riservata alla donne juniores, che servirà al commissario tecnico quale test in previsione dei Campionati Europei che si svolgeranno a Pontevedra, in Spagna, dal 1 al 3 novembre. Grande soddisfazione in casa del team brianzolo di Marco Moretto per la prima volta in Nazionale di una sua atleta da quando è presidente. L’ultima volta che un corridore dellaindossò lafu nel 1968, con Giannino Bianco al Giro del Belgio.