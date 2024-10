Buenos Aires, il padre di Liam Payne incontra i fan (Di sabato 19 ottobre 2024) Il padre dell’ex star dei One Direction, Liam Payne, ha incontrato i fan e ha letto i messaggi di condoglianze lasciati dalla folla all’esterno dell’hotel Casa Sur Palermo a Buenos Aires dopo la morte del figlio 31enne, avvenuta mercoledì sera quando il cantante è precipitato dal terzo piano dell’albergo. Geoff Payne è arrivato nella capitale argentina venerdì per organizzare il rimpatrio del corpo del figlio in Inghilterra e si è recato in obitorio. Le autorità argentine hanno riferito che Payne è andato nell’ufficio del procuratore locale, che sta indagando sul caso. La reception dell’albergo aveva chiamato il numero d’emergenza chiedendo un intervento perchè il cantante stava devastando la stanza dove alloggiava, poco prima della tragedia. Lapresse.it - Buenos Aires, il padre di Liam Payne incontra i fan Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildell’ex star dei One Direction,, hato i fan e ha letto i messaggi di condoglianze lasciati dalla folla all’esterno dell’hotel Casa Sur Palermo adopo la morte del figlio 31enne, avvenuta mercoledì sera quando il cantante è precipitato dal terzo piano dell’albergo. Geoffè arrivato nella capitale argentina venerdì per organizzare il rimpatrio del corpo del figlio in Inghilterra e si è recato in obitorio. Le autorità argentine hanno riferito cheè andato nell’ufficio del procuratore locale, che sta indagando sul caso. La reception dell’albergo aveva chiamato il numero d’emergenza chiedendo un intervento perchè il cantante stava devastando la stanza dove alloggiava, poco prima della tragedia.

Le ombre dell’industria musicale sulla morte di Liam Payne : “Pochi giorni prima era stato scaricato dalla Universal”. Il padre in lacrime a Buenos Aires – VIDEO - Dov’era l’industria quando ne avevi bisogno. Com’è Liam? Dirò che eri gentile, divertente, dolce, premuroso, talentuoso, umile, concentrato. Ma dentro la testa di Liam Payne, forse, c’era anche altro: le incertezze sul futuro, i problemi con l’ex fidanzata Maya Henry. “DOV’ERA L’INDUSTRIA QUANDO LIAM NE AVEVA BISOGNO?” – Un grido di disperazione e una presa di consapevolezza: l’industria ... (Ilfattoquotidiano.it)

Addio a Liam Payne - morto l'ex cantante degli One Direction - "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires" - aveva 31 anni - Il cantante e chitarrista britannico è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esser caduto dal t . (Ilgiornaleditalia.it)

Morte Liam Payne - fan si riuniscono a Buenos Aires per ricordare l’ex One Direction - I fan di Liam Payne in lutto si sono riuniti per lasciare biglietti, accendere candele e trovare conforto cantando insieme le sue canzoni nel centro di Buenos Aires, dove l’ex cantante degli One Direction è morto giovedì a 31 anni, cadendo dal terzo piano di un albergo. La sua scomparsa ha scosso il mondo intero, molti i messaggi di cordoglio di colleghi e celebrità. (Lapresse.it)