Ballando con le stelle 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, sabato 19 ottobre 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2024, il programma condotto da Milly Carlucci composto da dodici puntate. Si tratta della 19esima edizione del dancing show campione d'ascolti, che vede 13 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. dove vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 19 ottobre 2024, alle 20,35 su Rai 1, subito dopo il Tg1.

Ballando con le stelle 2024 : Raoul Bova ospite d'onore - quali coppie si esibiranno stasera su Rai 1 - Ballando con le stelle 2024 si prepara al suo primo spareggio e ad accogliere Raoul Bova come ballerino per una notte in questo sabato 19 ottobre, come sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Ballando con le stelle: l'osite della quarta puntata È Raoul Bova l'ospite d'onore di sabato 19 ottobre. E per una nuova sfida con Tu sì que vales su Canale 5, che la scorsa settimana è stata vinta ... (Movieplayer.it)

Ballando con le stelle 2024 - stasera su Rai1 : anticipazioni della puntata del 19 ottobre - Milly Carlucci è pronta ad aprire le danze, affiancata come sempre da Paolo Belli, dopo il boom di ascolti delle prime puntate del programma che si confermano un buon competitor contro il “rivale” Tu si que vales. Ballando con le stelle 2024, cast e concorrenti Durante la nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024 spazio alle esibizioni e performance di ballo dei concorrenti di questa edizione ... (Superguidatv.it)

