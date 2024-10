Ilgiorno.it - Aspettando la campionessa. La Cinque Mulini è speciale:. Nadia Battocletti ci sarà

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Manca poco più di un mese alla 92ª edizione della, il leggendario cross-country di San Vittore Olona (Milano), tappa Gold del World Athletics Tour, in programma per domenica 17 novembre. Nella prova femminile, la cui prima edizione risale al 1971 con la vittoria della britannica Rita Ridley,al via la straordinaria, 24enne trentina, doppiaeuropea sui 5000 e 10.000 metri, e fresca medaglia d’argento nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’argento olimpico ha proiettatotra le stelle dell’atletica mondiale. Nella serata del 9 agosto, la sua impresa a Parigi ha cambiato tutto: lasciandosi alle spalle la pluriSifan Hassan,ha spinto fino all’ultimo metro, finendo a un soffio dalla keniana Beatrice Chebet, che ha vinto per appena un decimo di secondo.