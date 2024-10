Angelini Cesena al derby. Prima in casa con Riccione (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che per domani si prepara a chiamare a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto, alle 17.30, andrà in scena il primo derby di Romagna nel campionato di volley di B1 femminile: dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata Riccione, fresca di promozione e nelle cui fila militano le ex Morolli e Gugnali. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria: Riccione ha strapazzato Clementina in tre set e le bianconere hanno vinto 3-1 in trasferta a Mestrino. È capitan Giada Benazzi a prendere la parola: "Giocare contro l’Eagles Vergati la scorsa settimana è stato difficile: alla nostra Prima uscita stagionale, dovevamo ancora sintonizzarci bene sul nostro sistema di gioco, infatti abbiamo subìto la loro rimonta nel primo set. Ilrestodelcarlino.it - Angelini Cesena al derby. Prima in casa con Riccione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ tutto pronto per l’esordiolingo dell’Elettromeccanicache per domani si prepara a chiamare a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto, alle 17.30, andrà in scena il primodi Romagna nel campionato di volley di B1 femminile: dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata, fresca di promozione e nelle cui fila militano le ex Morolli e Gugnali. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria:ha strapazzato Clementina in tre set e le bianconere hanno vinto 3-1 in trasferta a Mestrino. È capitan Giada Benazzi a prendere la parola: "Giocare contro l’Eagles Vergati la scorsa settimana è stato difficile: alla nostrauscita stagionale, dovevamo ancora sintonizzarci bene sul nostro sistema di gioco, infatti abbiamo subìto la loro rimonta nel primo set.

Angelini Cesena Volley. Primi 3 punti al debutto - Buona la prima per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Mestrino contro l’Eagles Vergati, vince 1-3 (25-23, 20-25, 19-25, 15-25) e guadagna i primi tre punti della stagione nel campionato di B1 di pallavolo femminile. 30 al MiniPalazzetto contro Riccione. . Nel primo set la tensione è palpabile: Cesena parte bene (3-8), ma Mestrino si riporta sotto (8-8). (Ilrestodelcarlino.it)