Ilrestodelcarlino.it - Ancona Un derby per volare in alto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Terzoper l’: dopo quelli di Fermo e di Senigallia, ecco il confronto con la Civitanovese, occasione per i dorici per riprendersi immediatamente dopo la brutta prestazione di Teramo coincisa con il ko. Unè sempre une come tale sfugge a ogni pronostico, ma oggi al Del Conero i biancorossi hanno l’occasione per sfruttare il turno interno, il pubblico amico e la lezione di sei giorni fa al Bonolis, per riscattarsi e per centrare tre punti che sarebbero anche la strada migliore per affrontare poi, nel giro di pochi giorni, prima la trasferta di Termoli e poi ilnumero 4, quello in programma domenica prossima con la Recanatese, sempre a Passo Varano.