Ancelotti e il suo lascito a Napoli: Elmas, una scommessa vincente (Di sabato 19 ottobre 2024) Carlo Ancelotti, durante la sua esperienza a Napoli, non ha raggiunto i risultati sperati. Nonostante un secondo posto distante dalla Juventus e un esonero arrivato dopo una deludente settima posizione in campionato, l’allenatore di Reggiolo ha lasciato il segno con alcune intuizioni di mercato. Neppure il passaggio agli ottavi di Champions League riuscì a salvare L'articolo Ancelotti e il suo lascito a Napoli: Elmas, una scommessa vincente Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Carlo, durante la sua esperienza a, non ha raggiunto i risultati sperati. Nonostante un secondo posto distante dalla Juventus e un esonero arrivato dopo una deludente settima posizione in campionato, l’allenatore di Reggiolo ha lasciato il segno con alcune intuizioni di mercato. Neppure il passaggio agli ottavi di Champions League riuscì a salvare L'articoloe il suo, una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Rafa Marin arrivato dopo una chiamata Conte-Ancelotti : l’affare di Manna - it. La squadra allenata da Antonio Conte ha prelevato il difensore blanco, che si aggregato alla compagine azzurra ma non ha ancora avuto a disposizione minuti per mettersi in mostra. . Carlo Ancelotti avrebbe chiamato Antonio Conte per parlare di Rafa Marin, ex Real Madrid ed ora del Napoli. (Dailynews24.it)

Calciomercato - è stato ceduto dal Napoli : ora lo vuole Ancelotti al Real Madrid! - Un calciatore di classe e talento, che in particolare i tifosi del Napoli ricordano bene per le tante prodezze con il suo fatato mancino da fuori area. itPossibile che l’affare possa concretizzarsi la prossima estate, ovvero quando presumibilmente anche Modric potrebbe dire addio al Real Madrid, lasciando spazio all’acquisto di Fabian Ruiz che, ricordiamo, il prossimo aprile compirà 29 anni. (Spazionapoli.it)

Il rosso a Turrini - un grande Crasson - la punizione di Cruz : quando il Napoli sconfisse il Parma di Ancelotti - Il grande Parma degli anni '90 è stata sicuramente una squadra che ha fatto epoca in Italia. Il club emiliano ha regalato spettacolo, centrato trofei e portato in Serie A tanti calciatori di livello altissimo. In una domenica di gennaio del 1997, la corazzata gialloblù, allora guidata in... (Today.it)