Amici 24 perde ascolti TV: focus daytime e calo preoccupante (Di sabato 19 ottobre 2024) Alla luce degli ascolti TV il daytime di Amici 24, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì subito dopo la fine della puntata di Uomini e Donne, sta registrando numeri in caduta. Nelle prime tre settimane di messa in onda, il programma ha subito un calo costante di pubblico, registrando una media di 1.506.000 telespettatori e uno share del 18,28%. La prima settimana, il daytime di Amici 24 aveva registrato un inizio promettente con 1.625.000 spettatori e uno share del 19,28%. Ma già dalla seconda settimana si è verificato un calo significativo: gli ascolti TV sono scesi a 1.504.000 spettatori, con uno share ridotto al 18,4%. La terza settimana ha visto una flessione ancora più netta, con appena 1.391.000 telespettatori e uno share del 17,18%. Se si guarda ai dati delle stagioni precedenti, il declino è lampante.

