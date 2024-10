Amici 24, perché ha scelto come nome d’arte Chiamamifaro: “C’è un motivo preciso” (Di sabato 19 ottobre 2024) Chiamamifaro non è un nome comune, è infatti uno pseudonimo scelto da Angelica Gori, che ha recentemente iniziato il suo percorso nel talent show di Canale 5. Angelica è una giovane cantante con una caratteristica che la accomuna ad altri allievi di Amici, sia di quest’anno che degli anni recenti: è figlia d’arte. I suoi genitori sono i celebri Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il suo background familiare l’ha messa sotto una luce diversa, suscitando alcune polemiche sui social, anche perché la giovane talentuosa si è aggiudicata la maglia attraverso una sfida che ha portato all’esclusione di Alena, ragazza entrata attraverso i provini. Al di là delle polemiche, Chiamamifaro ha sicuramente molto da dimostrare e si è già messa al lavoro con Rudy Zerbi per condurre al meglio il suo percorso in questa esperienza televisiva. Velvetmag.it - Amici 24, perché ha scelto come nome d’arte Chiamamifaro: “C’è un motivo preciso” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024)non è uncomune, è infatti uno pseudonimoda Angelica Gori, che ha recentemente iniziato il suo percorso nel talent show di Canale 5. Angelica è una giovane cantante con una caratteristica che la accomuna ad altri allievi di, sia di quest’anno che degli anni recenti: è figlia. I suoi genitori sono i celebri Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il suo background familiare l’ha messa sotto una luce diversa, suscitando alcune polemiche sui social, anchela giovane talentuosa si è aggiudicata la maglia attraverso una sfida che ha portato all’esclusione di Alena, ragazza entrata attraverso i provini. Al di là delle polemiche,ha sicuramente molto da dimostrare e si è già messa al lavoro con Rudy Zerbi per condurre al meglio il suo percorso in questa esperienza televisiva.

