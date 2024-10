Alta tensione con le toghe sul caso migranti. Nordio: "Sentenza abnorme, interverremo" (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Sale la tensione tra governo e magistratura, dopo la Sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nel centro appena realizzato in Albania. Una decisione duramente criticata dal governo, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha definita "pregiudiziale", annunciando per lunedì una riunione del Consiglio dei ministri che servirà a trovare "una soluzione". E nel giorno del previsto rientro in Italia dei migranti, maggioranza ed esecutivo non fanno passi indietro anzi, i toni si alzano. È lo stesso Guardasigilli a parlare senza giri di parole di "Sentenza abnorme" e di una magistratura che "esonda dai propri poteri". Agi.it - Alta tensione con le toghe sul caso migranti. Nordio: "Sentenza abnorme, interverremo" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Sale latra governo e magistratura, dopo ladel tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12nel centro appena realizzato in Albania. Una decisione duramente criticata dal governo, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha definita "pregiudiziale", annunciando per lunedì una riunione del Consiglio dei ministri che servirà a trovare "una soluzione". E nel giorno del previsto rientro in Italia dei, maggioranza ed esecutivo non fanno passi indietro anzi, i toni si alzano. È lo stesso Guardasigilli a parlare senza giri di parole di "" e di una magistratura che "esonda dai propri poteri".

