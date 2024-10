Alessandro Basciano e Sophie Codegoni perché si sono lasciati? (Di sabato 19 ottobre 2024) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno vissuto due anni d’amore: la loro storia è nata davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia, per poi concludersi la scorsa estate. Oggi vedremo l’influencer tra gli ospiti della prima puntata del weekend di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello, Alessandro Basciano entra come concorrente a programma iniziato e nasce immediatamente un feeling speciale con Sophie Codegoni, che aveva un flirt con un altro inquilino Gianmaria Antinolfi. Poche settimane dopo, a capodanno arriva il primo bacio e la loro storia tra le mura del loft di Cinecittà comincia a prendere quota. La relazione procede a gonfie vele tanto che concluso il reality show condotto da Alfonso Signorini i due che hanno appassionato i telespettatori con la la storia, intraprendono una convivenza. Metropolitanmagazine.it - Alessandro Basciano e Sophie Codegoni perché si sono lasciati? Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)hanno vissuto due anni d’amore: la loro storia è nata davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia, per poi concludersi la scorsa estate. Oggi vedremo l’influencer tra gli ospiti della prima puntata del weekend di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello,entra come concorrente a programma iniziato e nasce immediatamente un feeling speciale con, che aveva un flirt con un altro inquilino Gianmaria Antinolfi. Poche settimane dopo, a capodanno arriva il primo bacio e la loro storia tra le mura del loft di Cinecittà comincia a prendere quota. La relazione procede a gonfie vele tanto che concluso il reality show condotto da Alfonso Signorini i due che hanno appassionato i telespettatori con la la storia, intraprendono una convivenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Basciano pronto a raccontare la sua verità sulla situazione con Sophie Codegoni e sua figlia - Alessandro è pronto a raccontare la sua versione della storia e a rispondere alle parole di Sophie: cosa rivelerà di nuovo? Le conferme di Alessandro Basciano sui social Alessandro Basciano ha confermato la sua partecipazione alla puntata di Verissimo di sabato 19 ottobre attraverso alcune Instagram Stories. (Anticipazionitv.it)

Mister Movie | Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme? - Anche Amedeo Venza, molto vicino alla coppia, ha confermato che la fiamma tra Sophie e Alessandro potrebbe non essersi spenta del tutto. Questa nuova ospitata potrebbe essere l’occasione per fare chiarezza sulla situazione sentimentale della coppia e svelare nuovi dettagli sulla loro relazione. L’intricata storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere banco nel mondo ... (Mistermovie.it)

Perchè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati : la verità - In poche settimane è riuscito a conquistarla e una volta finito il reality i due hanno dimostrato di volersi realmente bene. La situazione poteva sembrare ambigua, anche se non era successo nulla”. Ecco cos’è successo tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip. Dopo essersi accusati in pubblico, e imputato le responsabilità della rottura l’uno all’altra i due si sono ritrovati e hanno ... (Velvetmag.it)