Addio Don Franco: lutto per la parrocchia di San Roberto Bellarmino (Di sabato 19 ottobre 2024) Capua piange la scomparsa di Don Franco Ruotolo, parroco storico della chiesa di San Roberto Bellarmino. Dopo decenni di dedizione e servizio spirituale, Don Franco è "salito alla casa del Padre", lasciando un segno indelebile nel cuore della comunitĂ parrocchiale.Don Franco aveva iniziato il Casertanews.it - Addio Don Franco: lutto per la parrocchia di San Roberto Bellarmino Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Capua piange la scomparsa di DonRuotolo, parroco storico della chiesa di San. Dopo decenni di dedizione e servizio spirituale, Donè "salito alla casa del Padre", lasciando un segno indelebile nel cuore della comunitĂle.Donaveva iniziato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roberto Saviano a Francoforte: “Orbán è il modello di Meloni, siamo dentro una democratura” - Lo scrittore invitato dal Pen Berlin interviene alla Buchmesse nonostante l’esclusione. Baricco: «Non ci prenderete mai» ... (msn.com)

Tale e Quale Show, le pagelle: Amelia Villano vince (9.5), Roberto Ciufoli tremendo (5), Massimo Bagnato sorpresa (8.5) - La quinta puntata di Tale e quale show, lo spettacolo del venerdì sera di Rai1, ha visto trionfare Amelia Villano. Come sempre la musica è stata la protagonista della sera e ... (leggo.it)

I "veterani" a raccolta per l’omaggio a Cippitelli - Il baseball e il softball celebrano Franco Cippitelli, figura di spicco nel mondo dello sport, con una festa emozionante a Macerata. Giocatori, dirigenti e ex presidenti si riuniscono per onorare la s ... (ilrestodelcarlino.it)