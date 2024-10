? Schedina Serie A: 4 Gare del 19 Ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 4 Gare di Serie A che si disputeranno il 19 Ottobre 2024. Abbiamo selezionato pronostici accurati per aiutarti a creare una Schedina vincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:00 Genoa – Bologna Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite 1.45 15:00 Como – Parma Gol 1.60 18:00 Milan – Udinese Combo 1 + Over 1,5 1.50 20:45 Juventus – Lazio Gol 2.00 Confronto Quote per la Schedina Bookmaker Quota Totale Better Lottomatica 6.82 Sisal Matchpoint 6.68 Betsson 6.54 Analisi delle Partite Genoa – Bologna Pronostico: Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite Quota: 1.45 Analisi: Prevediamo una partita equilibrata, con il Genoa che difficilmente segnerà più di 2 gol. Il Bologna, invece, potrebbe trovare la rete ma senza dilaGare, con un massimo di 3 gol. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie A: 4 Gare del 19 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 4diA che si disputeranno il 19. Abbiamo selezionato pronostici accurati per aiutarti a creare unavincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:00 Genoa – Bologna Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite 1.45 15:00 Como – Parma Gol 1.60 18:00 Milan – Udinese Combo 1 + Over 1,5 1.50 20:45 Juventus – Lazio Gol 2.00 Confronto Quote per laBookmaker Quota Totale Better Lottomatica 6.82 Sisal Matchpoint 6.68 Betsson 6.54 Analisi delle Partite Genoa – Bologna Pronostico: Multigol 0-2 casa + 1-3 ospite Quota: 1.45 Analisi: Prevediamo una partita equilibrata, con il Genoa che difficilmente segnerà più di 2 gol. Il Bologna, invece, potrebbe trovare la rete ma senza dila, con un massimo di 3 gol.

