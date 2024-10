Viggo Mortensen alla Festa di Roma 2024 | la nuova regia e The Hunt of Gollum

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)di: lae TheofIn occasione del premiocarriera e della presentazione del suo nuovo film da regista, The Dead Don’t Hurt, ha partecipatodi. Ecco la nostra intervista sul red carpet. Leggi la recensione di The Dead Don’t Hurt di e conVivienne Le Coudy è una donna indipendente, che stringe una relazione con l’immigrato danese Holger Olsen e si trasferisce con lui a Elk Flats, Nevada. Quando Olsen decide di combattere nella Guerra Civile, Lascia Vivienne a cavarsela da sola, in un luogo controllato dal corrotto sindaco Rudolph Schiller e dal suo spregiudicato socio in affari Alfred Jeffries. L’attore e regista ha diretto interpretato e scritto il film che vede protagonista Vicky Krieps.