Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 12:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viabilità DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA RICORDIAMO I LAVORI SULLA TANGENZIALE DI Roma CHE AL MOMENTO CREANO DISAGI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SALARIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUE FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI DI Roma INFINE SEMPRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO C PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA SAN GIOVANNI -COLOSSEO, SINO A FINE OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI VIENE SOSTITUITO DA BUS. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 12:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 11.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA RICORDIAMO I LAVORI SULLA TANGENZIALE DICHE AL MOMENTO CREANO DISAGI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SALARIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUE FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI DIINFINE SEMPRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO C PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA SAN GIOVANNI -COLOSSEO, SINO A FINE OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI VIENE SOSTITUITO DA BUS.

