Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 12:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 11 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA RICORDIAMO I LAVORI SULLA TANGENZIALE DI ROMA CHE AL MOMENTO CREANO DISAGI CON CODE NELLE DUE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 10 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORO ANULARE AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DI CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA ANCORA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO SU VIA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 09 : 45 - RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E NOMENTANA CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CODE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO IL RACCORDO FILE SULLA ... (Romadailynews.it)
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