Venezia-Atalanta: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allo Stadio Penzo andrà in scena la sfida di Serie A Venezia-Atalanta: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Penzo si giocherà la gara valevole per l'8ª giornata di Serie A tra Venezia-Atalanta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Venezia (3-4-2-1): Joronen;

Infortuni Atalanta - recuperati Djimsiti e Ruggeri per la trasferta di Venezia - Infortuni Atalanta, Gasperini riesce a recuperare Djimsiti e Ruggeri per la trasferta di Venezia. A meno di clamorose ricadute saranno […]. Djimsiti e Ruggeri praticamente recuperati: oggi si sono allenati parzialmente in gruppo. Ecco le ultime da Zingonia Novità molto importanti per l’Atalanta in vista della trasferta contro il Venezia, soprattutto per quanto concerne gli infortuni. (Calcionews24.com)

Atalanta - il punto infortuni : Djimsiti e Ruggeri possono tornare a Venezia. Ottimismo Scalvini - Il ritorno in campo potrebbe arrivare intorno a dicembre. Sta svolgendo solo lavoro individuale Rafael Toloi, che andrà comunque valutato giorno per giorno vista la sua situazione fisica: il capitano dell’Atalanta ha subito diversi infortuni. Come per Djimsiti, però, non verranno presi rischi, essendoci la Champions League tre giorni dopo: il 23 ottobre arriva a Bergamo il Celtic. (Bergamonews.it)

Venezia vs Atalanta : le probabili formazioni - all. LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA(3-4-2-1): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Duncan, Nicolussi caviglia, Haps, Oristanio, Busio, POhjanpalo. VENEZIA VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari sono alla disperata ricerca di punta in ottica salvezza dopo gli ultimi deludenti risultati. (Sport.periodicodaily.com)