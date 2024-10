Usa 2024, Musk in campo per Trump: “In gioco il futuro dell’America e della civiltà” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Primo evento in solitaria di Elon Musk a sostegno di Donald Trump. Il capo di Tesla e SpaceX ha tenuto un comizio nella periferia di Philadelphia, arringando la folla. “Non sono mai stato politicamente attivo prima. Ora lo sono perché penso che sia in gioco il futuro dell’America e della civiltà”, ha spiegato il miliardario, proprietario anche della piattaforma di social media X, ex Twitter. Lapresse.it - Usa 2024, Musk in campo per Trump: “In gioco il futuro dell’America e della civiltà” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Primo evento in solitaria di Elona sostegno di Donald. Il capo di Tesla e SpaceX ha tenuto un comizio nella periferia di Philadelphia, arringando la folla. “Non sono mai stato politicamente attivo prima. Ora lo sono perché penso che sia inil”, ha spiegato il miliardario, proprietario anchepiattaforma di social media X, ex Twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump - . Elon Musk è in Pennsylvania dove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donald Trump gli elettori dello stato “chiave” per eccellenza, grazie ai suoi 19 voti elettorali. “Fino a lunedì parteciperò ad una serie di talk in […] The post Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Elon Musk in Pennsylvania per Trump : 47 dollari a ogni elettore che ne convince un altro - (Adnkronos) – Elon Musk oggi, 17 ottobre, sbarca in Pennsylvania, dove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donald Trump gli elettori dello stato considerato il più cruciale tra tutti gli stati chiave. "Domani sera e fino a lunedì parteciperò a una serie di talk in tutta la Pennsylvania – ha scritto […]. (Periodicodaily.com)

Elon Musk - l'impressionante donazione di 75 milioni di dollari a Trump - Elon Musk non è l'unico miliardario della Silicon Valley a schierarsi a favore della campagna presidenziale di Donald Trump. Ma e sue donazioni, che ammontano a 75 milioni di dollari, fanno sembrare insignificanti quelle degli altri. (Wired.it)