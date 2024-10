Thesocialpost.it - Uomo trovato morto in strada: è precipitato dal quinto piano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia a Roma nel quartiere Montagnola, zona sud della Capitale. Undi 71 anni è statosenza vita nella mattina di venerdì 18 ottobre, nei pressi di piazza dei Caduti della Montagnola, nel tratto compreso tra via Fonte Buono e via Vedana. Secondo le prime ricostruzioni il 71enne italiano sarebbedaldi un palazzo.Leggi anche: Tragedia in montagna: precipita dal Sentiero delle rocce di Velloi e muore Cosa è successo alla Montagnola: indagini in corso Il corpo dell’è statopoco dopo le 6 del mattino, quando alcune pattuglie della polizia locale sono intervenute sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di un corpo umano riverso sull’asfalto. Il 71enne èsul colpo a causa delle gravi ferite riportate dopo un volo di circa 15 metri.