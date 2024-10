Uomini e Donne, famoso ex tronista decide di limitare la sua presenza sui social: “Fate attenzione a quello che può sembrare felicità” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Di recente un noto ex tronista di Uomini e Donne ha voluto spiegare ai suoi follower di aver deciso di limitare la sua presenza sui social network. A lasciarsi andare ad alcune riflessioni in merito all’uso spesso spasmodico dei social e alla visione edulcorata che offrono agli utenti è stato Luca Salatino, lo chef ex volto del dating show di Maria De Filippi nonché ex concorrente di una passata edizione del Grande Fratello VIP. Il suo sfogo: Faccio prima a scrivere. Mi rendo conto che ormai questi social stanno prendendo una piega che non mi fa stare più bene. Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità. Sto proseguendo il mio percorso interiore e la vita è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove lì bisogna saper apprezzare la felicità. Isaechia.it - Uomini e Donne, famoso ex tronista decide di limitare la sua presenza sui social: “Fate attenzione a quello che può sembrare felicità” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Di recente un noto exdiha voluto spiegare ai suoi follower di aver deciso dila suasuinetwork. A lasciarsi andare ad alcune riflessioni in merito all’uso spesso spasmodico deie alla visione edulcorata che offrono agli utenti è stato Luca Salatino, lo chef ex volto del dating show di Maria De Filippi nonché ex concorrente di una passata edizione del Grande Fratello VIP. Il suo sfogo: Faccio prima a scrivere. Mi rendo conto che ormai questistanno prendendo una piega che non mi fa stare più bene. Bisogna fareche si vede perché si stanno creando dei finti standard di. Sto proseguendo il mio percorso interiore e la vita è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove lì bisogna saper apprezzare la

