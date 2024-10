Un weekend con rovesci diffusi e tanto vento. L'esperto: "Rischio allagamenti e criticità idrogeologiche" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una circolazione ciclonica radicata sull'Italia alimenterà l'ennesima perturbazione con piogge e rovesci diffusi su gran parte dello Stivale, talora intensi. Anche l'Emilia Romagna ne sarà coinvolta, con l'aggravante che le correnti saranno sostenute da Est-Nordest, cosa che enfatizzerà le Riminitoday.it - Un weekend con rovesci diffusi e tanto vento. L'esperto: "Rischio allagamenti e criticità idrogeologiche" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una circolazione ciclonica radicata sull'Italia alimenterà l'ennesima perturbazione con piogge esu gran parte dello Stivale, talora intensi. Anche l'Emilia Romagna ne sarà coinvolta, con l'aggravante che le correnti saranno sostenute da Est-Nordest, cosa che enfatizzerà le

