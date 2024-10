Un posto al sole, trama 18 ottobre 2024: Viola ha paura, Damiano è in pericolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viola Bruni avrà paura per Damiano Renda nel corso della puntata di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 18 ottobre 2024. La donna, in particolare, intuirà che il compagno è impegnato in un'operazione molto rischiosa e temerà che possa accadergli qualcosa di brutto. Il poliziotto, di recente, ha chiesto ad Eugenio Nicotera e a Lucia Cimmino di poter avere un ruolo di primo piano per catturare il boss Angelo torrente. I due magistrati si sono consultati e alla fine hanno deciso di assecondare la richiesta di Damiano, il quale si è messo subito all'opera per cercare di individuare il covo di torrente. Renda, in particolare, sta tenendo d'occhio un ristorante di cui il boss è socio occulto e presto sarà pronto a fare irruzione nel locale per arrestare il criminale. Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 18 ottobre 2024: Viola ha paura, Damiano è in pericolo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Bruni avràperRenda nel corso della puntata di Unalche andrà in onda venerdì 18. La donna, in particolare, intuirà che il compagno è impegnato in un'operazione molto rischiosa e temerà che possa accadergli qualcosa di brutto. Il poliziotto, di recente, ha chiesto ad Eugenio Nicotera e a Lucia Cimmino di poter avere un ruolo di primo piano per catturare il boss Angelo torrente. I due magistrati si sono consultati e alla fine hanno deciso di assecondare la richiesta di, il quale si è messo subito all'opera per cercare di individuare il covo di torrente. Renda, in particolare, sta tenendo d'occhio un ristorante di cui il boss è socio occulto e presto sarà pronto a fare irruzione nel locale per arrestare il criminale.

