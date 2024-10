Calcionews24.com - Udinese, Runjaic annuncia: «Problemi per Thauvin, le sue condizioni per il Milan…»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le parole di Kosta, allenatore dell’, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli Kostaha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-. INFORTUNATI – «Abbiamo sfruttato bene questa pausa soprattutto nella prima settimana. Ci siamo allenati in modo intenso, per quanto riguarda il fine settimana abbiamo anche lasciato due giorni