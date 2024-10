Tg24.sky.it - Ucciso a colpi di forbici dopo un furto, cosa sappiamo dell'omicidio di Eros Di Ronza

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Diè statoda 20di forbice al pettoaver tentato di rubare, all’alba del 17 ottobre, alcuni Gratta e vinci da un bar in via Giovanni da Cermenate, a Milano. L’uomo, 37enne pregiudicato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con vari precedenti penali per resistenza e rapina, è morto in strada per mano del maritoa titolare del locale che, svegliato dall’allarme, è sceso da casa con lein mano e ha ripetutamenteto il ladro in fuga. Dinon era da solo: con lui c’era un complice 48enne, anch’egli pregiudicato, che è riuscito a scappare ed è poi stato trovato dagli investigatori nella sua casa di via Tibaldi e denunciato per tentato