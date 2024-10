“Tutto di me” è il nuovo singolo di Berri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Tutto DI ME”, il nuovo singolo di Berri, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 settembre. Il brano “Tutto di me”, in puro stile R&B, è la confessione senza veli di un sentimento unico e intenso, fatto di complicità e intese rare, del capirsi al primo sguardo senza bisogno di parole. E con questo sound soul con riecheggi 70’s e una chitarra funk si sprigiona l’energia che proviene da un amore che dà tanto, forse troppo e con il quale si finisce inevitabilmente per idealizzarlo e ferirsi, scatenando anche gelosie agli occhi di osservatori esterni. Spiega l’artista a proposito del brano: “Tutto di me è per me il compimento perfetto di ciò che da tempo volevo realizzare. Il mio progetto R&B/soul trap non aveva ancora un brano che avesse una dinamicità così marcata con armonie squisitamente R&B. Laprimapagina.it - “Tutto di me” è il nuovo singolo di Berri Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 settembre. Il brano “di me”, in puro stile R&B, è la confessione senza veli di un sentimento unico e intenso, fatto di complicità e intese rare, del capirsi al primo sguardo senza bisogno di parole. E con questo sound soul con riecheggi 70’s e una chitarra funk si sprigiona l’energia che proviene da un amore che dà tanto, forse troppo e con il quale si finisce inevitabilmente per idealizzarlo e ferirsi, scatenando anche gelosie agli occhi di osservatori esterni. Spiega l’artista a proposito del brano: “di me è per me il compimento perfetto di ciò che da tempo volevo realizzare. Il mio progetto R&B/soul trap non aveva ancora un brano che avesse una dinamicità così marcata con armonie squisitamente R&B.

“TUTTO DI ME” è il nuovo singolo di BERRi in uscita il 18 ottobre - “TUTTO DI ME” è, quindi, non solo una celebrazione della passione, ma anche un riflesso delle complessità e delle sfide che un amore così profondo può comportare. . Il pezzo, di chiara ispirazione R&B, cattura l’essenza di quel momento in cui due persone si comprendono al primo sguardo, senza necessità di parole. (Spettacolo.periodicodaily.com)

