Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità domani pomeriggio a partire dalle 14 in centro o sono in programma due cortei uno da piazza Vittorio a Piazza dell’esquilino passando per via Merulana l’altro da piazza dell’esquilino ai Fori Imperiali lungo via Cavour durante le due manifestazioni ci sarà una deviazione per 14 linee di bus dettagli aggiornamenti sumobilita.it restando in centro ma domenica mattina la mezza maratona con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo tra le zone coinvolte dalla manifestazione sportiva oltre al centro Testaccio Ostiense con Piramide e Prati durante la gara di domenica saranno deviata e 51 linee di bus e i collegamenti 40es 84 saranno sospesi tra le 7 e le 13:30 ulteriori dettagli sulla mezza maratona di domenica sono sulmobilita.