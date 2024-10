Tempesta in arrivo: crollo delle temperature e nuova fase di maltempo in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma - Atteso un nuovo peggioramento meteo con maltempo diffuso, seguito da un significativo calo termico a cavallo tra ottobre e novembre. Previsioni dettagliate per le regioni Italiane. Una nuova ondata di maltempo si abbatterà sull'Italia a partire dal 16 ottobre, alimentata da una circolazione di bassa pressione che si stabilirà sui mari del sud. Questa fase perturbata sarà seguita da un aumento della pressione atmosferica sul Centro-Nord, ma l'evoluzione meteo suggerisce che, entro fine mese, impulsi instabili torneranno ad affacciarsi sull'Italia, con un graduale calo delle temperature, che scenderanno sotto i valori medi stagionali. Abruzzo24ore.tv - Tempesta in arrivo: crollo delle temperature e nuova fase di maltempo in Italia Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma - Atteso un nuovo peggioramento meteo condiffuso, seguito da un significativo calo termico a cavallo tra ottobre e novembre. Previsioni dettagliate per le regionine. Unaondata disi abbatterà sull'a partire dal 16 ottobre, alimentata da una circolazione di bassa pressione che si stabilirà sui mari del sud. Questaperturbata sarà seguita da un aumento della pressione atmosferica sul Centro-Nord, ma l'evoluzione meteo suggerisce che, entro fine mese, impulsi instabili torneranno ad affacciarsi sull', con un graduale calo, che scenderanno sotto i valori medi stagionali.

