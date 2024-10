Quotidiano.net - Taglio dei tassi della Bce, cosa cambia per le rate dei mutui

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Alla fine ilè arrivato e nella misura attesa e negli italiani ritorna la voglia del mutuo casa esua rinegoziazione. stack of money and home models, home insurance ideas and insurance agents for those interested. IldeiNella riunione di stamane, la Bce ha tagliato idi interesse di 25 punti base. Il tasso sui depositi scende così al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. L’impatto suiLa mossaBce ha come primo effetto quello di alleggerire il costo dei. Per il Codacons, ildeterminerà un risparmio, sulle tipologie di mutuo più diffuse in Italia, compreso tra i 13 e i 30 euro al mese.