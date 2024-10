SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Centrati due '5' Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del SuperEnalotto di oggi. Centrati due '5' che vincono ciascuno 62.074,42 euro. Il jackpot per la prossima estrazione è di 19.9 milioni di euro. Il prezzo di una schedinaLa schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede una colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece Sbircialanotizia.it - SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Centrati due '5' Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi. Centrati due '5' che vincono ciascuno 62.074,42 euro. Il jackpot per la prossima estrazione è di 19.9 milioni di euro. Il prezzo di una schedinaLa schedina minima nel concorso delprevede una colonna (1di 6). La giocata massima invece

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2024 : i numeri vincenti - Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. Estrazione Superenalotto oggi 18 ottobre 2024: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. (Tpi.it)

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 18 ottobre 2024 : numeri vincenti e quote - Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00 con i numeri vincenti di venerdì 18 ottobre 2024: numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale in aggiornamento. Il jackpot al SuperEnalotto riparte da 17,9 milioni di euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 18 ottobre - Appuntamento con la terza estrazione settimanale del Superenalotto, si riparte con un jackpot da 19 milioni di euro dopo che il sei è stato centrato tre giorni fa. . 000. it Estrazione del Lotto di oggi venerdì 18 ottobre 2024 LOTTO, I NUMERI: BARI CAGLIARIFIRENZE GENOVAMILANO NAPOLIPALERMO ROMATORINO VENEZIANAZIONALE Estrazioni del Superenalotto di venerdì 18 ottobre 2024 Combinazione vincente ... (Calciomercato.it)