Striscia la Notizia, spuntano nuovi retroscena sul rapporto Fedez-Lucci (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia continua l'inchiesta di Pinuccio: nuovi retroscena sul rapporto fra Fedez e Lucci. Le anticipazioni della nuova puntata. Striscia la Notizia, Fedez e Lucci: nuovi retroscena Ufficio Stampa Striscia la Notizia Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35) continua l'inchiesta di Pinuccio sull'intricata rete di legami tra ultrà, 'ndrangheta e alcuni artisti della scena rap italiana. Al centro del servizio, il rapporto tra Fedez e l'ultrà rossonero Luca Lucci, con quest'ultimo intenzionato a creare una società per la gestione degli artisti e l'organizzazione di concerti. Le intercettazioni telefoniche rivelano l'assetto organizzativo del progetto: «Fedez sarebbe responsabile del reclutamento degli artisti, mentre Lucci dell'organizzazione», riporta Pinuccio.

