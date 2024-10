Stretta di mano Conte-Schlein a sciopero metalmeccanici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un saluto e una Stretta di mano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte a margine della manifestazione dei metalmeccanici in corso in piazza del Popolo a Roma. La leader del Pd era arrivata in piazza andando sotto il palco. Il presidente del M5s, arrivando, era stato fermato da lavoratori e sindacalisti per foto e strette di mano. Poco dopo, mentre Conte stava parlando con alcuni lavoratori torinesi di Mirafiori, Schlein l'ha raggiunto. Entrambi hanno assicurato agli operai presenti un impegno comune sull'automotive. Quotidiano.net - Stretta di mano Conte-Schlein a sciopero metalmeccanici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un saluto e unaditra Ellye Giuseppea margine della manifestazione deiin corso in piazza del Popolo a Roma. La leader del Pd era arrivata in piazza andando sotto il palco. Il presidente del M5s, arrivando, era stato fermato da lavoratori e sindacalisti per foto e strette di. Poco dopo, mentrestava parlando con alcuni lavoratori torinesi di Mirafiori,l'ha raggiunto. Entrambi hanno assicurato agli operai presenti un impegno comune sull'automotive.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra oggi in Cdm : blitz del governo. Stretta con le banche - Sorpresa: con una settimana d'anticipo rispetto al previsto, arriva la terza manovra del governo Meloni. Significa che Palazzo Chigi gioca la carta del blitz e, con uno scatto inatteso, chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. . Che sarà già oggi, 15 ottobre 2024, sul tavolo del consiglio dei ministri, inizialmente fissato per varare sul filo di lana solo il Documento programmatico ... (Firenzepost.it)

Autonomia - in Cassazione 1 - 3 milioni di firme : gelo tra Schlein e Conte - neanche una stretta di mano - Zaia: “3 ottobre data importante, si incardina programma lavori”  “Il 3 ottobre è una data importante, visto e considerato che in quell’occasione immagino si andrà a incardinare il cronoprogramma dei lavori. In piazza Cavour presenti per l’occasione rappresentanti di partiti, sindacati e associazioni che hanno contribuito alla raccolta firme: dalla segretaria del Pd Elly Schlein, al presidente ... (Lapresse.it)

Centrosinistra - gelo Schlein-Conte : in Cassazione neanche una stretta di mano - È sceso il gelo tra i leader di Pd ed M5S, Elly Schlein e Giuseppe Conte, che si sono ritrovati in piazza Cavour, davanti al palazzo della Corte di Cassazione, per la consegna delle firme a sostegno del referendum contro l’Autonomia differenziata, senza neanche stringersi la mano. In piazza Cavour presenti per l’occasione rappresentanti di partiti, sindacati e associazioni che hanno contribuito ... (Lapresse.it)