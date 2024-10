Ilfattoquotidiano.it - “Sono sotto shock”: Maya Henry, l’ex fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio. Nei giorni scorsi gli aveva mandato una lettera di diffida per stalking

(Di venerdì 18 ottobre 2024)diè “lmente”, come riferito dal Daily Mail. I due hanno iniziato la loro relazione nel 2019, quandosolo 18 anni, ma la loro storia d’amore è durata per tre anni tra alti e bassi e, alla fine, si è conclusa nel 2022. La donnafa ha incaricato gli avvocati di inviare unaper invitarlo a interre i rapporti definitivamente. Infatti la popstar continuava a contattare lei e i suoi parenti ed amici con messaggi e telefonate moleste. Su TikTokdichiarato: “Da quando ci siamo lasciati, mi fa esplodere il telefono. Inoltre, le chiamate provengono sempre da numeri di telefono diversi, quindi non so mai da dove arriveranno. È inquietante che quest’uomo mi faccia ancora queste cose”. In molti hanno anche notato anche una drammatica coincidenza.