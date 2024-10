Sinwar, il racconto della cattura del capo di Hamas (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il capo di Hamas, Sinwar, è stato ucciso dall’esercito israeliano. Era ricercato da oltre un anno ed era ritenuto uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre. La comunità internazionale chiede ora il cessate il fuoco. Servizio di Alessandra Buzzetti Sinwar, il racconto della cattura del capo di Hamas TG2000. Tv2000.it - Sinwar, il racconto della cattura del capo di Hamas Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi, è stato ucciso dall’esercito israeliano. Era ricercato da oltre un anno ed era ritenuto uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre. La comunità internazionale chiede ora il cessate il fuoco. Servizio di Alessandra Buzzetti, ildeldiTG2000.

