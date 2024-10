Serie D, altro colpo di mercato dell’Ospitaletto: ufficiale l’arrivo di Yves Baraye (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Ospitaletto continua a rafforzarsi e mette a segno un importante colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante Yves Baraye. Dopo aver ufficializzato l’accordo con Amato Ciciretti, la dirigenza del club franciacortino, guidata dal direttore sportivo Paolo Musso, ha convinto l’ex Bresciatoday.it - Serie D, altro colpo di mercato dell’Ospitaletto: ufficiale l’arrivo di Yves Baraye Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Ospitaletto continua a rafforzarsi e mette a segno un importantedi, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante. Dopo aver ufficializzato l’accordo con Amato Ciciretti, la dirigenza del club franciacortino, guidata dal direttore sportivo Paolo Musso, ha convinto l’ex

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - firma in arrivo e ribaltone in casa azzurra : c’è il colpo di scena - Ultime Napoli Calcio, la Fiorentina si ritira dalla corsa per Simeone? La situazione Il rinnovo, ormai prossimo, di Kouamé con la Fiorentina rischia di condizionare e non di poco le sorti dell’attaccante della SSC Napoli, Giovanni Simeone. In queste due settimane di sosta, però, si è dibattuto molto del mercato, al di là di quelle che sono le situazioni legate alle varie trattative per i ... (Spazionapoli.it)

Inter e Juventus - il doppio colpo che cambia totalmente il mercato - Il Barcellona guarda con attenzione ai futuri parametri zero vista la delicata situazione finanziaria e non si fermerà al solo Tah per la finestra estiva. Stesso piano praticamente dell’Inter, a caccia di un difensore di livello internazionale (meglio se a costi contenuti e a zero euro) per sostituire in estate uno tra de Vrij e Acerbi al centro della difesa. (Calciomercato.it)

Calciomercato Juventus - colpo in attacco : Motta ritrova il suo figlioccio - Anche perché Milik ne avrà ancora per molto e il suo rientro non sembra essere fissato entro la fine di questo 2024. Insomma, la Juventus è orfana di un’alternativa in attacco ed è un handicap da dover gestire in tempi record. Kalimuendo, nome nuovo per l’attacco della Juventus (LaPresse) tvplay. Gli infortuni di Bremer e Koopmeiners si faranno sentire nelle prossime partite, ma non per questo ... (Tvplay.it)