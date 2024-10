Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano attesa al primo esame importante (Di venerdì 18 ottobre 2024) La parola d'ordine ora è la continuità. Dopo aver vinto in maniera netta e convincente le prime tre partite di campionato arriva il momento del primo Vero esame: l'Allianz Cloud sarà teatro della sfida alla Igor Novara di Lorenzo Bernardi, desiderosa anche quest'anno di recitare un ruolo Milanotoday.it - Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano attesa al primo esame importante Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La parola d'ordine ora è la continuità. Dopo aver vinto in maniera netta e convincente le prime tre partite di campionato arriva il momento del: l'Allianz Cloud sarà teatro della sfida alla Igor Novara di Lorenzo Bernardi, desiderosa anche quest'anno di recitare un ruolo

Il veronese Mattia Algieri - corista di Laura Pausini - pubblica il primo singolo "Se solo" - Da venerdì 4 ottobre sarà disponibile in digital download “SE SOLO” (Tunecore), il brano del giovane cantautore MATTIA ALGIERI. "Se solo" prende vita nel 2019, quando Mattia, seduto sul divano del suo appartamento milanese, inizia a scrivere. Dopo soli cinque minuti il foglio si riempie di parole... (Veronasera.it)

Rosa e Giuseppe - chi erano i genitori di Raoul Bova : “Mio padre era il mio primo e vero fan” - La cosa più importante che mi ha insegnato è ascoltare; parlare un po’ di meno ed ascoltare di più”. Entrambi sono purtroppo passati a miglior vita, a poca distanza l’uno dall’altra, lasciando nel suo cuore una voragine significativa. Dalle parole citate in precedenza rispetto ad una vecchia intervista per Oggi è un altro giorno, si evince dunque come dei suoi genitori – Rosa e Giuseppe – il ... (Metropolitanmagazine.it)

Uomini e Donne - arriva il primo Bacio per Michele Longobardi : colpo di fulmine con Veronica - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 10 ottobre 2024, il tronista Michele Longobardi scambia il primo bacio appassionato con Veronica, suscitando l'ira della corteggiatrice Amal. (Comingsoon.it)