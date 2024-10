Anteprima24.it - Sequestrato immobile abusivo, è dell’ex assessore al condono

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAppartiene all’exale alla Tutela Paesaggistica del comune di Massa Lubrense Domenico Tizzano, dimissionario da qualche giorno, l’nel comune napoletano dove i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria dell’aliquota attiva alla procura di Torre Annunziata, e quelli della locale stazione, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso in via d’urgenza proprio dalla procura, procedendo al sequestro preventivo di une di altre strutture ubicate in via Cava, nella disponibilitàe di suo padre.